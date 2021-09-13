В 1 сезоне 10 серии сериала «Историк» три несовершеннолетних девушки проводят магический обряд. В результате две школьницы погибают, а одну увозят на скорой. По версии следствия, в деле замешан учитель литературы из гимназии, которую они посещали.
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