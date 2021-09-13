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Историк 2021 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Историк»
Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 14 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 16 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 20 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 6 21 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 22 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 23 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 29 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 30 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 13 4 октября 2021
Сезон 1 / Серия 14 5 октября 2021
Сезон 1 / Серия 15 6 октября 2021
Сезон 1 / Серия 16 7 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Историк» хозяина фермы кто-то убивает и оставляет на съедение свиньям. Помимо следователя Ани, на месте преступления вновь оказывается странный преподаватель истории. Парень рассказывает ей о своей теории.

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