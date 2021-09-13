В 1 сезоне 2 серии сериала «Историк» хозяина фермы кто-то убивает и оставляет на съедение свиньям. Помимо следователя Ани, на месте преступления вновь оказывается странный преподаватель истории. Парень рассказывает ей о своей теории.
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