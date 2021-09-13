В 1 сезоне 3 серии сериала «Историк» семья покупает квартиру, но в холодильнике обнаруживается голова предыдущей хозяйки жилья. Только вот муж с женой уверены, что только что видели эту женщину живой. Хантер вновь предлагает свое объяснение.
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