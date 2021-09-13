Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Историк Сезоны Сезон 1 Серия 3

Историк 2021 3 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Историк»
Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 14 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 16 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 20 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 6 21 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 22 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 23 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 27 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 29 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 30 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 13 4 октября 2021
Сезон 1 / Серия 14 5 октября 2021
Сезон 1 / Серия 15 6 октября 2021
Сезон 1 / Серия 16 7 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Историк» семья покупает квартиру, но в холодильнике обнаруживается голова предыдущей хозяйки жилья. Только вот муж с женой уверены, что только что видели эту женщину живой. Хантер вновь предлагает свое объяснение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше