В 4 сезоне 2 серии сериала «Ищейка» известная в городе женщина сбивает человека на машине, а потом скрывается с места происшествия. Чуть позже она объявляет автомобиль в угон. Неожиданно большая часть сотрудников отдела выступает в защиту лихачки...
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