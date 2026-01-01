Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Белая ворона
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшее шоу
Номинант
Next Generation
Номинант
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