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Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Performance in a Show
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Show
Nominee
Next Generation
Nominee
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