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Полгода в абхазских лесах и даже веганы стали есть мясо: как Premier снимали «Игру на выживание»

24 июня 2025 15:42
Кадры из сериала «Игра на выживание»

Актеры будто сами оказались на пороге жизни и смерти.

Когда 31 августа 2020 года телеканал ТНТ выпустил «Игру на выживание», зрители увидели историю про экстремальное реалити, где участники борются за миллион евро. Но мало кто тогда догадывался: борьба за выживание происходила не только по сюжету, но и за кадром.

Актеры — Игорь Верник, Алексей Чадов, Александра Бортич и другие — прошли через то, что в любом другом проекте назвали бы условиями выживания. Только здесь это была обычная смена.

Съемки на грани возможностей

Съемки растянулись на полгода, с августовской жары до декабрьских снегов. Группу забросили в горы Абхазии, где нет связи, электричества и, что важно — кофебрейков. Вставать приходилось в 4:30 утра, потому что солнце уходило рано, а сцены требовали идеального света.

Рабочий день — по 12 часов. Жили сначала в домиках, потом на турбазах, а в финале поселились в Сухуми. Это уже был почти курорт на фоне того, что пришлось пережить в горах.

Полгода в абхазских лесах и даже веганы стали есть мясо: как Premier снимали «Игру на выживание»

Экстремальные условия — не сценарные, реальные

Участники проекта не просто бегали по лесу. Они делали это по настоящей пересечённой местности, где рядом шныряли дикие звери. У съемочной площадки часто появлялся медведь.

Один раз местные предупредили: «В горах бродит медведица, которой убили детёныша. Она мстит».

И как бы абсурдно это ни звучало, но актёры действительно боялись. Потому что это не CGI — это реальный зверь, которому плевать, что перед ним стоит Игорь Верник.

Природные катаклизмы

Сходы лавин, камнепады, изматывающий холод — всё это было не фоном, а ежедневной реальностью. В какой-то момент вегетарианцы начали есть мясо — потому что организм требовал топлива в условиях изнуряющей работы.

«Было много мяса, которого я не ем. Да и в группе было много людей, которые не едят мяса. Но в горах такие условия... Большинство участников проекта, даже не евших мяса, через несколько недель сдались», — вспоминала актриса Мария Кулик.

Полгода в абхазских лесах и даже веганы стали есть мясо: как Premier снимали «Игру на выживание»

Болезни, страх и вертолёты

Члены съемочной группы признавались, что выгорание и усталость накрывали почти всех. Один подхватил пищевое отравление, но продолжал работать, насколько позволяли силы. Кто-то впервые летал на вертолёте — и делал это не ради трюка, а чтобы добраться до следующей локации.

«Игра на выживание» — это, пожалуй, один из немногих российских проектов, где не наврали в названии. А ведь этот сериал НТВ и Premier с Жарковым превзойдет даже «Первый отдел»: «Игра на выживание» вернется на экраны с третьим сезоном.

Фото: Кадры из сериала «Игра на выживание»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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