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Важнейший сюжетный поворот в «Игре на выживание 2» заспойлерили задолго до концовки: заметят только самые терпеливые

24 июня 2025 18:38
Важнейший сюжетный поворот в «Игре на выживание 2» заспойлерили задолго до концовки: заметят только самые терпеливые

При повторном просмотре это еще сильнее бросается в глаза.

Второй сезон «Игры на выживание», увы, оказался хуже первого не только по драматургии, но и по вниманию к деталям. Растянутый сюжет, проседающая интрига, действующие по шаблонам персонажи — все это ругали еще в момент премьеры. Но самая досадная ошибка — это спойлер, который авторы проекта зачем-то сами оставили в титрах.

По задумке, важный сюжетный крючок второго сезона — загадочный режиссёр реалити, следящий за игроками из-за кулис. Он появляется в кадре, но его личность сохраняется в тайне… ровно до того момента, как зритель дочитывает титры. Там рядом с именем актёра Игоря Гордина прямо указано: «Отец Кемпинен».

Важнейший сюжетный поворот в «Игре на выживание 2» заспойлерили задолго до концовки: заметят только самые терпеливые

То есть зрителю ещё только предстоит наблюдать, как герои будут распутывать этот клубок, искать истину и все такое, а мы уже знаем всё наперёд. Напряжение убивается в ноль, рушится интрига, а вместе с ней и теряется доверие к авторам.

Ранее мы писали: Александра Бортич и Алексей Чадов снялись в сериале «Игра на выживание»

Фото: Кадр из сериала «Игра на выживание»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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