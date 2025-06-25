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«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк

25 июня 2025 13:46
«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк

Частично, шоураннер корейского хита Netflix сам виноват в такой реакции коллег.

В 2022 году, на волне популярности «Игры в кальмара», российский режиссёр Карен Оганесян — автор шоу «Игра на выживание» — сделал громкое заявление. Он предположил, что корейские шоураннеры могли вдохновиться именно его сериалом, а именно — идеей с сестрой-близнецом.

Поводом для подозрений стал комментарий шоураннера «Игры в кальмара» Хвана Дон Хёка, который в интервью допустил возможность возвращения героини Чон Хо Ён несмотря на её гибель в первом сезоне. По его словам, это могло бы произойти, будь у Сэ Бёк сестра-близнец.

«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк

Российский постановщик сразу увидел в этом знакомый ход и в комментарии Дмитрию Мезенцеву заявил:

«Я знаю, что все, что они взяли во второй сезон и сейчас пишут, мы уже сняли в прошлом году. И они точно повторят нашу сюжетную историю».

Конечно, слова прозвучали не как официальное обвинение, никто не пошел судиться с Netflix, но интонации были достаточно однозначными. Тем более что в «Игре на выживание 2» действительно фигурировала линия с сестрой-близняшкой Вики Кемпиннен, блестяще сыгранной Линдой Лапиньш.

Но вот прошёл 2024 год, «Игра в кальмара 2» наконец вышла — и оказалось, что никаких сестёр-близнецов в сюжете нет. Ни одной. Совсем.

«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк

В итоге получился неловкий казус. Российский режиссёр поспешил с выводами, а «Игра в кальмара» пошла своей дорогой. Хотя, кто знает, какие сюрпризы нам припасет 3 сезон?

Хотели бы вновь увидеть Сэ Бёк?

Ранее мы писали: Я знаю, что все, что они взяли во второй сезон и сейчас пишут, мы уже сняли в прошлом году. И они точно повторят нашу сюжетную историю

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», «Игра на выживание»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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2 комментария
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