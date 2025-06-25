Смерть Алексея Чадова в «Игре на выживание» была безумно нелепой: одно клише на другом — но это даже не самое плохое

Сцену гибели Алексея Чадова в 5 серии 1 сезона «Игры на выживание» иначе как неловкой пародией на жанр не назвать. Споткнулся, случайно напоролся на нож, упал на землю, не успев забежать в безопасное помещение — зомби где-то рядом, трупа не видно, кадр оборвался.

Сюжетно — набор штампов: драма, трагедия, слёзы, «геройская смерть». Но беда даже не в этом.

Главная проблема в том, что по всем негласным правилам сериального жанра, отсутствие тела — почти всегда значит одно: тело ещё пригодится. И всё указывает на то, что Чадов, скорее всего, вернётся.

Уже в 6 серии нам показывают гроб, дабы игроки попрощались с погибшим, но, как известно, в «Игре на выживание» все не то, чем кажется. И на фанатских форумах популярна теория о том, что артист под наркозом, в который его ввели организаторы игры. Учитывая, что полковник в последнюю секунду велит подчиненным «не забивать гвозди» в гроб — в постановочную смерть верится все больше.

Учитывая, что 3 сезон уже активно обсуждается его создателями, ставка на эффектное возвращение Чадова кажется слишком очевидной.