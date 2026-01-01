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Актёры 2 сезона сериала «Люди» (2016)

Актеры сериала «Люди» Вся информация о сериале
Соня Кэссиди Sonya Cassidy
Hester Джемма Чан
Джемма Чан Gemma Chan
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
Milo Khoury
Риту Арья Ritu Arya
Пикси Дейвис
Пикси Дейвис Pixie Davies
Sophie Hawkins
Эмили Беррингтон Emily Berrington
Niska
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Leo Elster Белла Дэйн
Белла Дэйн Bella Dayne
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Dr. Athena Morrow
Иванно Джеремайя Ivanno Jeremiah
Max
Тео Стивенсон Theo Stevenson
Toby Hawkins
Тим Ахерн Tim Ahern
Кэтрин Паркинсон
Кэтрин Паркинсон Katherine Parkinson
Laura Hawkins
Lucy Carless
Натали Армин Nathalie Armin
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл Tom Goodman-Hill
Joe Hawkins Рут Брэдли
Рут Брэдли Ruth Bradley
DI Karen Voss
Билли Дженкинс Billy Jenkins
Sam Нил Мэскелл
Нил Мэскелл Neil Maskell
Сэм Палладио Sam Palladio
Эрик Кофи-Абрефа Eric Kofi-Abrefa
Уилл Тудор
Уилл Тудор Will Tudor
Odi Тусита Джейасундера
Тусита Джейасундера Thusitha Jayasundera
Эйдан МакАрдл
Эйдан МакАрдл Aidan McArdle
Finlay Robertson
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