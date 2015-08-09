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Киноафиша Сериалы Люди Сезоны
Люди (2015 - 2018), список сезонов Humans 16+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания/США/Швеция
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4
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Список сезонов сериала «Люди»
Люди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Люди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
Люди - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 8 эпизодов
 
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