Как избежать наказания за убийство
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами
Над новым проектом трудится автор оригинального шоу.
Написать
14 октября 2023 10:34
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов»
На этой неделе стриминги предлагают заглянуть в лицо страхам, увидеть экранизацию своей жизни, покорить французский двор и вызволить людей из беды.
Написать
16 июня 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.
Написать
20 января 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом, отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым, перепутать новогодние подарки и встретить любовь.
Написать
9 декабря 2022 15:00
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.
Написать
30 ноября 2022 12:00
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
Написать
5 июля 2021 15:04
4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий
Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7
«Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
