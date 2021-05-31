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Мой питомец — псих 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мой питомец — псих
Киноафиша Сериалы Мой питомец — псих Сезоны Сезон 1

Housebroken 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой питомец — псих»

В 1 сезоне сериала «Мой питомец — псих» в центре событий находится группа антропоморфных домашних животных, посещающих групповую психотерапию, которую ведет не по годам мудрая пуделиха по кличке Хани. На встречи ходят стареющая породистая кошка, бывшая победительница конкурса красоты, терьер, страдающий сильным тревожным расстройством, хомячиха, переживающая смерть супруга, которого сама и съела, дворовой кот, состоящий в свободных отношениях. У самой Хани также имеются трудности в жизни: ее партнер ворует носки хозяев и слишком часто вылизывает себя.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Мой питомец — псих График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кто у нас хорошая девочка? Who's a Good Girl?
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2021
Кто это сделал? Who Did This?
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2021
Кто дикий? Who's Wild?
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2021
Кто хороший психотерапевт? Who's a Good Therapist?
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2021
Кто боится Бумсдэя? Who's Afraid of Boomsday?
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2021
Кто струсил? Who's Getting Cold Feet?
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2021
Кто пойдет к ветеринару? Who's Going to the Vet?
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2021
Кто ты? Who Are You?
Сезон 1 Серия 8
9 августа 2021
Кто это сделал? Who Done It?
Сезон 1 Серия 9
16 августа 2021
Кто плохая девочка? Who's a Bad Girl?
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2021
Кто Плохая девочка? (2) Who's a Bad Girl? (2)
Сезон 1 Серия 11
30 августа 2021
График выхода всех сериалов
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