В 1 сезоне сериала «Мой питомец — псих» в центре событий находится группа антропоморфных домашних животных, посещающих групповую психотерапию, которую ведет не по годам мудрая пуделиха по кличке Хани. На встречи ходят стареющая породистая кошка, бывшая победительница конкурса красоты, терьер, страдающий сильным тревожным расстройством, хомячиха, переживающая смерть супруга, которого сама и съела, дворовой кот, состоящий в свободных отношениях. У самой Хани также имеются трудности в жизни: ее партнер ворует носки хозяев и слишком часто вылизывает себя.