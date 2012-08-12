Во 2 сезоне 1 серии сериала «Ад на колесах» поезд совершает экстренную остановку посреди пересеченной местности. Причиной тому является человек, который стоит на рельсах. Потом он куда-то пропадает, остановка приводит к необратимым последствиям.
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