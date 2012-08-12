Во 2 сезоне 3 серии сериала «Ад на колесах» Дюран дает поручение Фергюсону. Каллен возвращается к своей прежней работе, а Мик присваивает себе чужие заслуги. Ева приходит к Фергюсону, чтобы поблагодарить его. Дюран и Каллен договариваются.
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