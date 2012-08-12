Во 2 сезоне 10 серии сериала «Ад на колесах» Шон не собирается сдаваться. Он хочет биться за свою любовь, даже если ему придется изменить вероисповедание. В селение возвращается Швед, который выглядит необычным образом. Дюран теряет ценную вещь.
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