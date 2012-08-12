Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ад на колесах» Швед сообщает священнослужителю, что с ним произошло в период изгнания, и представляет Коулу своих союзников. Каллен хочет помочь своему единственному другу, но тот твердо намерен платить по счетам.
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