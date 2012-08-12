Во 2 сезоне 2 серии сериала «Ад на колесах» в жизни Евы снова происходят изменения. Среди жителей селения царит переполох из-за случая на близлежащей станции. Дюран созывает народ, чтобы прояснить ситуацию. В жизни Каллена снова возникает Дюран.
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