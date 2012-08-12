Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ад на колесах» Фергюсон шокирован полученными известиями. Коул падает ниже некуда. Каллен хочет помочь священнику. Дюран и Лили раздумывают над тем, как урегулировать конфликтную ситуацию с местными и не лишиться денег.
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