Во 2 сезоне сериала «Счастливая долина» прошло полтора года после событий предыдущего сезона. В ходе расследования подозрительного похищения овец Кэтрин нашла мертвое тело Линн Дьюхерст, матери Ройса, которую она просила оставить внука в покое. Эта женщина работала проституткой. Вместе с новоиспеченной коллегой Энн Галлахер Кэтрин приступает к расследованию. Перед смертью, которая явно была насильственной, Линн изнасиловали. Джон Уодсворт беспокоится, что его любовница Вики сообщит его супруге об их отношениях.