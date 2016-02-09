Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Счастливая долина 2014 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Счастливая долина
Киноафиша Сериалы Счастливая долина Сезоны Сезон 2

Happy Valley 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Счастливая долина»

Во 2 сезоне сериала «Счастливая долина» прошло полтора года после событий предыдущего сезона. В ходе расследования подозрительного похищения овец Кэтрин нашла мертвое тело Линн Дьюхерст, матери Ройса, которую она просила оставить внука в покое. Эта женщина работала проституткой. Вместе с новоиспеченной коллегой Энн Галлахер Кэтрин приступает к расследованию. Перед смертью, которая явно была насильственной, Линн изнасиловали. Джон Уодсворт беспокоится, что его любовница Вики сообщит его супруге об их отношениях.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Счастливая долина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 февраля 2016
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 февраля 2016
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
23 февраля 2016
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 марта 2016
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
8 марта 2016
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 марта 2016
График выхода всех сериалов
Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников
Почему Ведьма Пустоши в «Ходячем замке» жаждала сердце Хаула? Погоня за вечной молодостью
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше