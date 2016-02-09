Во 2 сезоне 1 серии сериала «Счастливая долина» спустя 18 месяцев Кэтрин расследует случай, связанный с похищением овец, и находит труп Линн Дьюхерст, матери Ройса. Перед смертью она работала в эскорте. Жертва подверглась сексуальному насилию.
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