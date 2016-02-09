Во 2 сезоне 5 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин и Энн проводят вместе долгую ночь. Они не возвращаются домой до утра и изрядно напиваются. В это время Фрэнсис занимается созданием бензиновой бомбы, которую планирует выбросить в окно Кэтрин.
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