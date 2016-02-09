Во 2 сезоне 2 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин приводит домой Ильинку, женщину из Хорватии. Она была похищена наркоторговцами. Кэтрин поселяет ее вместе с пожилой полячкой Винни. После гибели супруги Невисон возвращает Шона к работе.
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