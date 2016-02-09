Во 2 сезоне 4 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин беседует с проституткой, на которую напал Шон Балмфорт. После этого его задержали и предъявили обвинение в серии убийств. В это время молодой фермер Дэрил Гаррс тоже оказывается за решеткой.
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