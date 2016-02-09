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Счастливая долина 2014 - 2023 4 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Счастливая долина»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 9 февраля 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 16 февраля 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 23 февраля 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 1 марта 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 8 марта 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 15 марта 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Счастливая долина» Кэтрин беседует с проституткой, на которую напал Шон Балмфорт. После этого его задержали и предъявили обвинение в серии убийств. В это время молодой фермер Дэрил Гаррс тоже оказывается за решеткой.

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