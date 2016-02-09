Во 2 сезоне 6 серии сериала «Счастливая долина» по наводке Кэтрин отправляется на ферму Гарров и делает открытие, которое ее шокирует. Оно приводит к задержанию. Становится известно, что Вики Флеминг часто шантажирует своих женатых любовников.
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