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Киноафиша Сериалы Happy End Сезоны Сезон 1 Серия 6

Happy End 2021 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Happy End»
Сезон 1 / Серия 1 1 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 6 6 мая 2021
Сезон 1 / Серия 7 13 мая 2021
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Happy End» Полина становится жертвой шантажа со стороны одного из друзей ее сына Русика. Младшая сестра Влада решает заняться вебкам-моделингом. В это время Влад и Лера начинают ругаться из-за нового увлечения девушки.

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