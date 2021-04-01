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Happy End 2021 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Happy End»
Сезон 1 / Серия 1 1 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 3 15 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 5 29 апреля 2021
Сезон 1 / Серия 6 6 мая 2021
Сезон 1 / Серия 7 13 мая 2021
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Happy End», оказавшись в Москве, Лера и Влад пытаются освоиться на новом месте: находят жилье и начинают поиски работы. Желание заняться модельным бизнесом случайно приводит Леру в студию вебкама.

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