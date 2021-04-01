В 1 сезоне 2 серии сериала «Happy End», оказавшись в Москве, Лера и Влад пытаются освоиться на новом месте: находят жилье и начинают поиски работы. Желание заняться модельным бизнесом случайно приводит Леру в студию вебкама.
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