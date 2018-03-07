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Хэп и Леонард 2016 - 2018 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Хэп и Леонард»
Мамбо с двумя медведями
Сезон 3 / Серия 1 7 марта 2018
Хо-Хо Мамбо
Сезон 3 / Серия 2 14 марта 2018
Ти-бон Мамбо
Сезон 3 / Серия 3 21 марта 2018
Сеньорита Мамбо
Сезон 3 / Серия 4 28 марта 2018
Мамбо #5
Сезон 3 / Серия 5 4 апреля 2018
Муссон Мамбо
Сезон 3 / Серия 6 11 апреля 2018
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Хэп и Леонард» Леонард идет в район города, где живут афроамериканцы. Он хочет разузнать у темнокожих горожан что-нибудь о Флориде. Тем временем приключения Хэпа связаны с городским сотрудником полиции по имени Рейнольдс.

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