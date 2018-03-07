В 3 сезоне 3 серии сериала «Хэп и Леонард» Леонард идет в район города, где живут афроамериканцы. Он хочет разузнать у темнокожих горожан что-нибудь о Флориде. Тем временем приключения Хэпа связаны с городским сотрудником полиции по имени Рейнольдс.
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