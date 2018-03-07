В 3 сезоне 5 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Леонард торопятся вернуться в Гровтаун. Они настроены как никогда решительно. Им непременно нужно отыскать адвоката, пока не стало слишком поздно. Внезапно на пути у них встает банда Трумэна Брауна.
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