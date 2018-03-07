В 3 сезоне 2 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Леонард появляются в Гровтауне и вскоре выясняют, что люди, живущие в этом городе, имеют весьма скверный характер. Они представляют опасность для друзей. Клиента Флориды находят висящим на мосту.
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