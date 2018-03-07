В 3 сезоне 4 серии сериала «Хэп и Леонард» после побега из Клана друзьям удалось скрыться на пересеченной местности за пределами Гровтауна. Именно там они внезапно натыкаются на брошенный автомобиль Флориды, где находится магнитофон.
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