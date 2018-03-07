В 3 сезоне 1 серии сериала «Хэп и Леонард» Леонард оказывается за решеткой из-за того, что спалил соседский дом. Хэп принимает предложение поехать в Гроувтаун, чтобы отыскать бесследно исчезнувшую Флориду, если лейтенант Хэнсон отпустит Леонарда.
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