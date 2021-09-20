В 1 сезоне 16 серии сериала «Готовы на все» после тяжелого расставания Катя с горя возвращается к бывшему парню, который когда-то чуть не стал ее мужем. В это время Локотков пытается наладить отношения с Ольгой, а Даня мирится с лучшим другом.
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