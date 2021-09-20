В 1 сезоне 18 серии сериала «Готовы на все» героиня пытается восстановить отношения с одним из своих бывших парней – Антоном. Правда, Даня не в восторге от этой идеи. Чтобы вернуть Катю, он решает заработать много денег и обращается к киноиндустрии.
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