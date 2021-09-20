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Готовы на все 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Готовы на все
Киноафиша Сериалы Готовы на все Сезоны Сезон 1

Готовы на все 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Готовы на все»

В 1 сезоне сериала «Готовы на все» молодая женщина Екатерина Скворцова узнает, что скоро она потеряет последнюю возможность завести ребенка. У Кати есть все, о чем только можно мечтать. Она неплохо зарабатывает, выступает в стендап-шоу и водит автомобиль. Но вот мужем она за свои тридцать с лишним лет так и не обзавелась. Теперь девушка должна срочно отыскать идеального отца для своего малыша или же навсегда проститься с мечтой стать матерью. Однако ее сложный характер и острый язык не способствуют романтике.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Готовы на все График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 сентября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 сентября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 октября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 октября 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
6 октября 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
6 октября 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
7 октября 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 октября 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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