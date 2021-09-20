В 1 сезоне сериала «Готовы на все» молодая женщина Екатерина Скворцова узнает, что скоро она потеряет последнюю возможность завести ребенка. У Кати есть все, о чем только можно мечтать. Она неплохо зарабатывает, выступает в стендап-шоу и водит автомобиль. Но вот мужем она за свои тридцать с лишним лет так и не обзавелась. Теперь девушка должна срочно отыскать идеального отца для своего малыша или же навсегда проститься с мечтой стать матерью. Однако ее сложный характер и острый язык не способствуют романтике.