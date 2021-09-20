В 1 сезоне 2 серии сериала «Готовы на все» Инесса Павловна заставляет Даню сделать ремонт. Катя не может найти общий язык с новым соседом. Гинеколог дает ей куклу-симулятор ребенка, чтобы понять, хочет ли она рожать. Это приводит к скандалу в офисе.
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