В 1 сезоне 12 серии сериала «Готовы на все» IT-компания, где работает Катя, проводит пышный корпоратив. На празднике проходит постановочный рыцарский турнир. Даня хочет принять в нем участие, а самой Кате важнее сразиться за уважение гендиректора.
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