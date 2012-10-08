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Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 6 Серия 4

Сплетница 2007 - 2012 4 серия 6 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Сплетница»
Исчезла, возможно пропала
Сезон 6 / Серия 1 8 октября 2012
Превосходная неверность
Сезон 6 / Серия 2 15 октября 2012
Грязные жалкие скандалы
Сезон 6 / Серия 3 22 октября 2012
Портрет леди Александр
Сезон 6 / Серия 4 5 ноября 2012
Чудовищный бал
Сезон 6 / Серия 5 12 ноября 2012
Где творятся подлые вещи
Сезон 6 / Серия 6 19 ноября 2012
Сохрани последний шанс
Сезон 6 / Серия 7 26 ноября 2012
Реальная проблема
Сезон 6 / Серия 8 3 декабря 2012
Мстители
Сезон 6 / Серия 9 10 декабря 2012
Нью-Йорк, я люблю тебя
Сезон 6 / Серия 10 17 декабря 2012
О чем cерия

В 6 сезоне 4 серии сериала «Сплетница», чтобы быть готовым к главе Дэна о Серене, Стивен предлагает своей девушке рассказать о предыдущих партнерах, но сам умалчивает, что однажды спал с Лили… А Чак, благодаря Блэр, узнает огромную тайну Барта.

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