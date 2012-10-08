В 6 сезоне 4 серии сериала «Сплетница», чтобы быть готовым к главе Дэна о Серене, Стивен предлагает своей девушке рассказать о предыдущих партнерах, но сам умалчивает, что однажды спал с Лили… А Чак, благодаря Блэр, узнает огромную тайну Барта.