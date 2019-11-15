В 1 сезоне 4 серии сериала «Горе от ума» в частный дом к бывшему военному олигарху Скалозубу за информацией наведывается Порфирий. Этому бизнесмену в свое время Чацкий неплохо подпортил репутацию, но Степан Сергеевич от подозрений отмахивается.