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Киноафиша Сериалы Горе от ума Сезоны Сезон 1 Серия 4

Горе от ума 2019 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 15 ноября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 22 ноября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 ноября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 27 ноября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 28 ноября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 2 декабря 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 3 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Горе от ума» в частный дом к бывшему военному олигарху Скалозубу за информацией наведывается Порфирий. Этому бизнесмену в свое время Чацкий неплохо подпортил репутацию, но Степан Сергеевич от подозрений отмахивается.

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