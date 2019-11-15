В 1 сезоне 7 серии сериала «Горе от ума» Софья встает на пост отца, когда тот возвращается в политику. Порфирий подходит все ближе к правде о Чацком. Тем временем Базаров держит у себя в руках видео, которое разоблачает деятельность Старцева.