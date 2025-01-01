Постеры сериала «Горе от ума»

Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал»

Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»?

Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети