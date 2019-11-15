В 1 сезоне 3 серии сериала «Горе от ума» Порфирий Петрович устраивает встречу с Софьей, но девушка не хочет много говорить о бывшем возлюбленном. Ее отец, Фамусов, может быть связан с убийством. Тело Чацкого бесследно исчезает.