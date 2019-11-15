В 1 сезоне 8 серии сериала «Горе от ума» Порфирий наконец находит Чацкого и выводит его на честный разговор. Парень признается в разочаровании в виртуальном коррумпированном мире. Хоть Порфирий и раскрыл дело, начальству это уже неинтересно.