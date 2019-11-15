В 1 сезоне 5 серии сериала «Горе от ума» Софья узнает о махинациях внутри больницы. На допрос к Порфирию Петровичу приезжает жених Софьи, Молчалин. Порфирий еще раз пересматривает запись смерти Чацкого и замечает любопытную деталь.