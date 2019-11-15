В 1 сезоне 2 серии сериала «Горе от ума» Порфирий Петрович продолжает расследование, но еще не знает о смерти Базарова. Следователь наведывается к психологу жертвы, доктору Старцеву. Выясняется, что Чацкий страдал от неразделенной любви.
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