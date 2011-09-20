В 3 сезоне 7 серии сериала «Хор» выборы президента старшей школы наконец-то подходят к своему логическому завершению. Все герои могут выдохнуть. По ходу развития событий становится понятно, что далеко не все довольны итоговыми результатами гонки.
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»
Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца
На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть
Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
