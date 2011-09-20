Меню
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 3 Серия 18

Хор 2009 - 2015 18 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Хор»
Проект «Фиолетовое пианино
Сезон 3 / Серия 1 20 сентября 2011
Я — единорог
Сезон 3 / Серия 2 27 сентября 2011
Азиатская двойка
Сезон 3 / Серия 3 4 октября 2011
Горшок с золотом
Сезон 3 / Серия 4 1 ноября 2011
Первый раз
Сезон 3 / Серия 5 8 ноября 2011
Отказ
Сезон 3 / Серия 6 15 ноября 2011
Я поцеловала девушку
Сезон 3 / Серия 7 29 ноября 2011
Оставайтесь шестнадцатилетними
Сезон 3 / Серия 8 6 декабря 2011
Невероятно счастливое Рождество
Сезон 3 / Серия 9 13 декабря 2011
Да/Нет
Сезон 3 / Серия 10 17 января 2012
Майкл
Сезон 3 / Серия 11 31 января 2012
Учитель испанского
Сезон 3 / Серия 12 7 февраля 2012
Сердце
Сезон 3 / Серия 13 14 февраля 2012
Уже в пути
Сезон 3 / Серия 14 21 февраля 2012
Старший брат
Сезон 3 / Серия 15 10 апреля 2012
Glee-хорадка субботнего вечера
Сезон 3 / Серия 16 17 апреля 2012
Потанцуй с кем-нибудь
Сезон 3 / Серия 17 24 апреля 2012
Удушье
Сезон 3 / Серия 18 1 мая 2012
Балозавр
Сезон 3 / Серия 19 8 мая 2012
Реквизит
Сезон 3 / Серия 20 15 мая 2012
Национальные
Сезон 3 / Серия 21 15 мая 2012
Прощание
Сезон 3 / Серия 22 22 мая 2012
О чем серия

В 3 сезоне 18 серии сериала «Хор» двое участников хорового кружка — Рэйчел и Курт — наконец-то получают возможность, о которой давно мечтали. Однако никто из них до сих пор не понимает, к чему все это приведет, и стоит ли оно того.

«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb
