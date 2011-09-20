Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Хор
Сезоны
Сезон 3
Серия 22
Хор 2009 - 2015 22 серия 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
я смотрел
8.9
Оцените
10
голосов
Все серии 3 сезона «Хор»
Сезон 3
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Проект «Фиолетовое пианино
Сезон 3 / Серия 1
20 сентября 2011
Я — единорог
Сезон 3 / Серия 2
27 сентября 2011
Азиатская двойка
Сезон 3 / Серия 3
4 октября 2011
Горшок с золотом
Сезон 3 / Серия 4
1 ноября 2011
Первый раз
Сезон 3 / Серия 5
8 ноября 2011
Отказ
Сезон 3 / Серия 6
15 ноября 2011
Я поцеловала девушку
Сезон 3 / Серия 7
29 ноября 2011
Оставайтесь шестнадцатилетними
Сезон 3 / Серия 8
6 декабря 2011
Невероятно счастливое Рождество
Сезон 3 / Серия 9
13 декабря 2011
Да/Нет
Сезон 3 / Серия 10
17 января 2012
Майкл
Сезон 3 / Серия 11
31 января 2012
Учитель испанского
Сезон 3 / Серия 12
7 февраля 2012
Сердце
Сезон 3 / Серия 13
14 февраля 2012
Уже в пути
Сезон 3 / Серия 14
21 февраля 2012
Старший брат
Сезон 3 / Серия 15
10 апреля 2012
Glee-хорадка субботнего вечера
Сезон 3 / Серия 16
17 апреля 2012
Потанцуй с кем-нибудь
Сезон 3 / Серия 17
24 апреля 2012
Удушье
Сезон 3 / Серия 18
1 мая 2012
Балозавр
Сезон 3 / Серия 19
8 мая 2012
Реквизит
Сезон 3 / Серия 20
15 мая 2012
Национальные
Сезон 3 / Серия 21
15 мая 2012
Прощание
Сезон 3 / Серия 22
22 мая 2012
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Трон: Арес
2 комментария
Битва за битвой
17 комментариев
BTS: Bring The Soul. The movie
35 комментариев
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8
От «Москва слезам не верит» до «Джентльменов удачи»: как бы выглядели 15 фильмов СССР с Лоуренс, Паскалем и другими звездами Голливуда (фото)
Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb
Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»
«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail