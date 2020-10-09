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Послания призрака 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Послания призрака
Киноафиша Сериалы Послания призрака Сезоны Сезон 2

Ghostwriter 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Послания призрака»

Во 2 сезоне сериала «Послания призрака» события происходят в небольшой американской провинции, где в один прекрасный день начинают появляться ожившие персонажи картин известных художников. Главные герои — обычные школьники — пытаются понять, каким образом незваные гости оказались в реальном мире. К счастью, у них уже есть опыт в решении подобных задач: совсем недавно подросткам пришлось возвращать обратно на страницы книг известных сказочных персонажей. Однако работать с героями картин оказывается куда сложнее…

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Послания призрака График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Призрачная кисть, часть 1 The Ghostly Paintbrush, Part 1
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2020
Призрачная кисть, часть 2 The Ghostly Paintbrush, Part 2
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2020
Призрачное такси, часть 1 Ghost Cab, Part 1
Сезон 2 Серия 3
9 октября 2020
Призрачное такси, часть 2 Ghost Cab, Part 2
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 1 The Case of the Missing Ghost, Part 1
Сезон 2 Серия 5
9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 2 The Case of the Missing Ghost, Part 2
Сезон 2 Серия 6
9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 3 The Case of the Missing Ghost, Part 3
Сезон 2 Серия 7
9 октября 2020
Затерянный во времени призрак, часть 1 Ghost Castaways, Part 1
Сезон 2 Серия 8
7 мая 2021
Затерянный во времени призрак, часть 2 Ghost Castaways, Part 2
Сезон 2 Серия 9
7 мая 2021
Затерянный во времени призрак, часть 3 Ghost Castaways, Part 3
Сезон 2 Серия 10
7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 1 The Ghost Writer, Part 1
Сезон 2 Серия 11
7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 2 The Ghost Writer, Part 2
Сезон 2 Серия 12
7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 3 The Ghost Writer, Part 3
Сезон 2 Серия 13
7 мая 2021
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