Во 2 сезоне сериала «Послания призрака» события происходят в небольшой американской провинции, где в один прекрасный день начинают появляться ожившие персонажи картин известных художников. Главные герои — обычные школьники — пытаются понять, каким образом незваные гости оказались в реальном мире. К счастью, у них уже есть опыт в решении подобных задач: совсем недавно подросткам пришлось возвращать обратно на страницы книг известных сказочных персонажей. Однако работать с героями картин оказывается куда сложнее…